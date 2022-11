Los Angeles - Vor dem 20. Jubiläum des Weihnachtsklassikers "Tatsächlich... Liebe" ("Love Actually") kommen Darsteller aus dem Film für ein Fernseh-Special wieder zusammen. Die Sendung mit dem Titel "The Laughter & Secrets of "Love Actually", 20 Years Later: A Diane Sawyer Special" soll am nächsten Dienstag (29. November) beim US-Sender ABC ausgestrahlt und auch beim Streaminganbieter Hulu veröffentlicht werden. Das teilte ABC mit.