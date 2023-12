Weihnachtskonzert in Schopfheimer Stadtkirche: Gänsehaut im Kirchenschiff

Vielversprechendes Talent

Das Kursensemble unter Leitung von Angelika Stampoulidis präsentierte sich mit einer begeisternden Sonate von Georg Philipp Telemann. Zum Ensemble gehört auch das vielversprechende Nachwuchstalent Emil Müller, der sich zwischenzeitlich auch als Dirigent des Jugendorchesters Wieslet eingeführt hat.

Der 18-jährige Hochtalentierte brachte eine brillant zirpenden, tirillierende und lockende Interpretation von „The Division Flute: Old Simon the King“, einem englischen Hoftanz des 17. Jahrhunderts, zu Gehör – und bewies damit eindrücklich, dass sich die Blockflöte keineswegs allein als obligatorisches „Anfängerinstrument“ eignet, als das sie vielen gilt. Belohnt wurde Müller mit langem Applaus.

Der Chor der Lehrerinnen und Lehrer mit seinen 18 Aktiven zeigte sein Können mit dem Stück „Carol of the Bells“ unter Klavierbegleitung von Birgit Tittel. Weiter ging es mit dem bekannten „The most wonderful time of the year“, das die Sänger mit sicht- und hörbarem Spaß swingend vortrugen – und dabei auch schwierige Tonlagen gelassen meisterten.

Ein grandioses Finale

In einem furiosen Finale empfahl sich das Gesamtorchester mit seinen rund 60 Aktiven unter Leitung von Clemens Barth. Der starke Klangkörper zeigte sich in barocken Stücken von Vivaldi, aber auch mit „Canticum“ des US-Komponisten James Curnow. Tenor Peter Kist präsentierte sich im Stück „Vaughan William Christmas“. Ein Medley bekannter Melodien der Band Coldplay rundete das abwechslungsreiche Programm ab und zum Schluss wurde es noch richtig dramatisch mit Thomas Bergensens mitreißendem und motivierendem „Winterspell“.

Eine gehörige Dosis Gänsehaut gab es schließlich beim ergreifenden „White Christmas“ von Irving Berlin, mit Solos von Lisa Kilchling (Mezzosopran) und Peter Kist (Tenor). Gemeinsam sangen Orchester und Gäste das irische Segenslied „An Irish Blessing“ von James Moore.