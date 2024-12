Weihnachtsmarkt Brombach: Selbst gemacht und liebenswert: Weihnachtliches rund ums Schlössle

Dank an die Helfer

Silke Herzog, Ortsvorsteherin von Brombach, bedankte sich für den Einsatz aller Helfer sowie beim TV Brombach und dem Musikverein Brombach, der den Auftakt mit weihnachtlichen Klängen begleitete. Auch Oberbürgermeister Jörg Lutz und Herzogs Ortsvorsteherkollegen Günter Schlecht und Horst Simon waren zur Eröffnung gekommen.

Umfangreiches Angebot

Danach sang der Grundschulkinderchor der Hellbergschule mit zarten Stimmen drei Weihnachtslieder – währenddessen hörte es tatsächlich auf zu regnen. Auf dem Programm standen außer den Weihnachtsmarktangeboten auch eine Vorlesestunde mit Weihnachtsgeschichten im Saal der Ortsverwaltung, der Besuch des Nikolaus am Samstagnachmittag für die Kleinen, Kaffee, Kuchen und ein Bücherflohmarkt in der Bibliothek. Am Sonntag war das Weihnachtmusizieren mit der Band 4+1 vorgesehen. In den Räumen des Jugendtreffs wurde zudem eine Bastelwerkstatt eingerichtet, in der alle Interessierten ihrer Kreativität freien Lauf lassen durften.