Weihnachtsstar Mariah Carey: Mariah-Rekord: Alles, was die Leute zum Fest wollen, ist sie

"All I Want for Christmas Is You" scheint jedenfalls viele Menschen ein bisschen weniger zu nerven als "Last Christmas" von Wham! aus dem Jahr 1984, das jahrzehntelang als der Weihnachts-Pop-Hit schlechthin galt und immerhin letzte Woche auch mal wieder Platz eins in Deutschland für eine Woche war.

Offenkundig ist: In der Adventszeit gibt es vor "All I Want for Christmas Is You" kein Entkommen - auf Weihnachtsmärkten, im Kaufhaus, überall.

In einem Interview der "Los Angeles Times" sagte Carey kürzlich, es sei ihr Ziel gewesen, etwas zu erschaffen, das bleibe. "Ich glaube, als ich es schrieb, dachte ich daran, dass es auch zeitlos sein sollte. Ich wollte, dass es sich wie ein moderner Klassiker anfühlt."