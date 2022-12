Weihnachtsumfrage Deutsche mögen "Let it Snow!" und "Last Christmas"

Demnach gaben 60 Prozent der über 2000 Befragten an, dass ihnen "Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!" von zum Beispiel Michael Bublé oder Dean Martin "sehr gut" oder "eher gut" gefalle. 21 Prozent gefällt der Hit "eher nicht" oder "überhaupt nicht". Auch "Last Christmas" von Wham! mochten 60 Prozent der Befragten, hier gab es allerdings eine breitere Front an Gegnern des sehr häufig gespielten Evergreens (27 Prozent).

"Last Christmas" kennen fast alle

Chris Reas Weihnachtsballade "Driving Home for Christmas" nervt hingegen verhältnismäßig wenige Menschen. 59 Prozent der Befragten gefällt der Hit, nur 17 Prozent mögen den Song nicht. Dafür gaben hier 15 Prozent an, den Song nicht zu kennen, bei "Last Christmas" waren das nur 6 Prozent.