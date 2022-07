Anzeige 10 Jahre Fritz Hotel mit Sommerfest in Weil am Rhein

Weil am Rhein (os). Das Fritz Hotel mit Restaurant und Bar in der Steinackerstraße in Friedlingen besteht in dieser Form seit zehn Jahren, bietet Wohlfühlatmosphäre und entspanntes Genießen in stilvollem Ambiente. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens lädt die Betreiberfamilie um Geschäftsführerin Yvonne Poysel-Bahlke zu einem Sommerfest am Samstag, 20. August, in die Gartenwirtschaft ein. Es gibt ein Barbecue mit Sektempfang und Livemusik mit der Formation „Sax & Key“.