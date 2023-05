Weil am Rhein 101 Jahre alter Hafen im Blickpunkt

Viel Erfahrung

Dabei sollen vor allem die 1920er-Jahre des Kleinhüninger Hafens als heutige wichtige Verkehrsdrehscheibe in den Mittelpunkt gerückt werden. „Es hat wieder viel Arbeit und viel Spaß gemacht“, sagen die Kuratorinnen voller Vorfreude. Die beiden Weiler Frauen, die Gründungsmitglieder des Museumsvereins sind und sich 21 Jahre lang als treibende Kräfte eingebracht haben, verfügen über viel Erfahrung bei der Konzeption und Umsetzung thematischer Ausstellungen. Und zur Schifffahrt haben Elke Fischer als Fotografin und Stylistin sowie Sabine Theil als Projekt- und Eventmanagerin eine besondere Beziehung.

Ihre Faszination rührt von einer außergewöhnlichen Reise her. Die beiden fuhren nämlich vor rund 14 Jahren mit dem Containerschiff „Rotterdam-Mürren“ von Basel nach Rotterdam, und das Ergebnis dieser Reise hielten sie in einem Buch mit dem Titel „Zeit im Fluss“ fest. Dies fand so viel Beachtung auch über die Grenzen, dass die Frauen vom Basler Verein „Verkehrsdrehscheibe Schweiz“ den Auftrag erhielten, als Kuratorinnen das Basler Hafenmuseum konzeptionell und inhaltlich vollkommen neu zu gestalten und eine informative Dauerausstellung zu kreieren.