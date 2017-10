Weil am Rhein 11 000 Meter Glasfaserkabel werden verlegt

Der Zweckverband Breitbandversorgung investiert 1,6 Millionen Euro für ein schnelles Internet im Rebgarten, in Märkt und im Rhein-Vorland. Mit dem symbolischen Spatenstich wurde gestern der Startschuss zu den Bauarbeiten gegeben, die im Sommer 2018 beendet sein sollen.

Weil am Rhein (sc). „Treibende Kraft und maßgeblich daran beteiligt, die Unternehmen für eine Beteiligung zu gewinnen, war der Unternehmer Wolfgang Würzburger“, lobte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz. Dass der „wichtige Spatenstich“ und damit der Glasfaserausbau im Gewerbegebiet möglich geworden sei, verdanke man auch dem standortgerechten Zuschuss des Landes, das den Antrag der Stadt berücksichtigt habe.

Als „Motor und Treiber“ bezeichnete Erster Bürgermeister Christoph Huber den Initiator Wolfgang Würzburger, der dieses Thema schon vor drei Jahren angesprochen habe. Zu 40 Prozent konnten Anschlussbetriebe gewonnen werden. Wenn die Arbeiten im kommenden Jahr abgeschlossen seien, sei Weil am Rhein insgesamt flächendeckend mit dem schnellen Internet ausgestattet. „Damit ist die Gesamtversorgung gut“, sagte Huber.

Axel Moick vom Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Lörrach erklärte die Bauarbeiten, bei denen abschnittsweise vorgegangen werde. Oliver Dreher, dessen Firma die Tiefbauarbeiten durchführen wird, erläuterte den Ablauf der Grabungsarbeiten.

Insgesamt werden 1,6 Millionen Euro investiert, so Paul Kempf vom Zweckverband Breitbandversorgung. Am Ende sind es 11 000 Meter Glasfaserkabel, die im Boden liegen. Das Netz wird so aufgebaut, dass 100 Prozent der Anlieger bedient werden können. Das bedeutet, dass die Versorgung von 150 Liegenschaften nach Fertigstellung gewährleistet sei.

„Das schnelle Internet ist mittlerweile für die Unternehmen existenziell“, sagte Kempf. Im Ergebnis sei das Gewerbegebiet nach Abschluss der Arbeiten „auf höchstem Niveau“ mit der Internetversorgung gesichert. Pächter und Betreiber des landkreisweiten Netzes ist die Firma Pepcom, die Privatkundenprodukte von 50 Megabit/s bis zu einem Gigabit/s anbietet. Ebenfalls gibt es ein umfangreiches Geschäftskundenangebot für symmetrische Internetanbindungen, Clouddienste, Rechenzentrumsleistungen und Telefondienste. Das Problem mit der Zuführung sei mit Hilfe von Energiedienstes gelöst worden.

Die Firma Dreher+Dreher aus Wittlingen wird die genannten Gebiete erschließen, das heißt, die Leitungen im Pflug- und Bohrverfahren verlegen. Dadurch kann ein vollständiges Aufgraben vermieden werden.

„Für die Zukunft fit sein“ war das Anliegen von Würzburger, dem es gelungen ist, 46 Mieter für das Projekt zu gewinnen. Vor dem Hintergrund, dass die Mietobjekte nur so gut seien, wie die Möglichkeit, zeitgemäß zu arbeiten, war es dem Unternehmer ein Anliegen, sich für ein schnelles Internet im Gewerbegebiet einzusetzen. Es habe viel Überzeugungsarbeit benötigt, räumte er ein. „Doch jetzt freue ich mich darüber, dass sich der Einsatz gelohnt hat“, sagte Würzburger in Vorfreude auf ein schnelles Internet im Rebgarten und im Rheinvorland sowie in Märkt.