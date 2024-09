Ein 24-jähriger Fahrer eines Wohnwagengespanns hat versucht, am Zollamt Weil am Rhein-Ost in die Schweiz auszureisen. Dort wurde er von Kontrollkräften des Hauptzollamts Lörrach gestoppt. Der Mann gab an, aus geschäftlichen Gründen in die Schweiz reisen zu wollen, heißt es in einer Mitteilung des Hauptzollamts Lörrach. Misstrauisch wurden die Zöllner jedoch, als sie feststellten, dass an dem Wohnwagen ein rotes Kennzeichen angebracht war. Darauf angesprochen, legte der Fahrer statt der Zulassungsbescheinigung lediglich einen Kaufvertrag für den Wohnwagen über einen Betrag von 50 000 Schweizer Franken vor, welcher bereits im Juli in der Schweiz ausgestellt worden war. Zudem erwähnte der Mann, den Wohnwagen in der Schweiz gekauft zu haben und dass eine Verzollung bei der Einfuhr nach Deutschland nicht erfolgte. Nach eigenen Angaben hatte er sich nicht über die zollrechtlichen Vorschriften informiert. Die Zöllner leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Zugleich setzten sie die Steuern in Höhe von knapp 11 600 Euro fest. Nachdem der Reisende diese noch vor Ort bezahlt hatte, durfte er weiterfahren.