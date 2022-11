Weil am Rhein-Haltingen (sas). Gut zwei Monate ist es her, dass die ersten Geflüchteten in der neuen Gemeinschaftsunterkunft (GU) nahe der Festhalle in Haltingen erwartet wurden. Mittlerweile leben dort 118 Menschen unterschiedlicher Herkunft, auch Geflüchtete aus der Ukraine, berichtet Landratsamt-Pressesprecher Torben Pahl auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie sind im September und Oktober in der GU angekommen. In den drei Container-Komplexen ist Platz für bis zu 137 Geflüchtete.