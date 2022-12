Weil am Rhein 126 Briefe gehen in 23 Länder

Weil am Rhein. Auch in diesem Jahr führt die Schweiz die weltweite Hitliste mit 25 Empfängern ganz knapp an. Direkt dahinter folgt die USA mit 24 Adressaten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In Kanada leben 20 ehemalige Weiler, 13 in Australien. Siebenmal ging der Jahresrückblick nach Frankreich, jeweils fünfmal nach Österreich und Großbritannien, viermal nach Italien und jeweils dreimal nach Neuseeland und Südafrika. Menschen, deren Herz noch immer an der 3-Länder-Stadt hängt, haben sich aber auch in Venezuela, Paraguay, China, Kuba, Brasilien, in Peru, auf den Philippinen, in Belgien oder den Niederlanden niedergelassen.

Dietz schreibt davon, dass es im vergangenen Jahr zwar wieder mit dem Coronavirus zu leben galt, die Bevölkerung sich damit aber arrangierte.