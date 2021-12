Weil am Rhein 126 Briefe machen sich auf den Weg in 22 verschiedene Länder

Weil am Rhein. Einen Gruß aus der Heimat: Insgesamt 126 Briefe hat Oberbürgermeister Wolfgang Dietz jetzt wieder an ehemalige Weiler in aller Welt verschickt. Was ist 2021 alles passiert? Darüber informiert die Stadtverwaltung wieder all diejenigen, die ihre Heimatstadt noch immer im Herzen tragen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Briefe haben sich auf den Weg in 22 verschiedene Länder gemacht.