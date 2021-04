Damit belegt die Grenzstadt kreisweit pro Einwohner nach wie vor die höchste Zahl. In Lörrach sind es zwar 1875 Menschen, doch die Stadt hat auch deutlich mehr Einwohner. In der zweitgrößten Stadt im Landkreis, in Rheinfelden, sind es seit Beginn insgesamt 1377 Infizierte.

Zuletzt hatte das Landratsamt kurz vor Weihnachten eine Aufschlüsselung veröffentlicht – damals waren es seit Beginn der Pandemie 1017 Infizierte in Weil, in Lörrach 1150 und in Rheinfelden 704.