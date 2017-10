Weil am Rhein 15 000 junge Menschen erwartet

15 000 junge Menschen zwischen 16 und 35 Jahren werden vom 28. Dezember bis 1. Januar in der Region um Basel erwartet, wenn die Brüder der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé zum Europäischen Jugendtreffen nach Basel einladen.

Weil am Rhein/Vorderes Kandertal. „Dass Basel in diesem Jahr Gastgeber dieses vom Geist der Versöhnung und des Friedens geprägte Jugendtreffen sein darf, ist für die trinationale ökumenische Zusammenarbeit eine besondere Freude“, sagt Dekan und Pfarrer Gerd Möller. Diese Zusammenarbeit sei nun auch gefragt, wenn 15 000 erwartete junge Frauen und Männer zusammen mit den Brüdern von Taizé in der St. Jakobshalle beten und singen.

Die Kirchengemeinden der Region Basel suchen noch Gastgeber, teilt die Katholische Gemeinde mit. Was wird von den Gastgebern erwartet? Vom 28. Dezember bis 1. Januar sollen mindestens zwei Teilnehmer aufgenommen werden. Dies erfordere gegenseitiges Vertrauen, biete aber auch eine gute Erfahrung mit jungen Menschen, die sich in der Spiritualität von Taizé beheimatet fühlen. Ein Frühstück am Morgen und ein Ort, wo die jungen Menschen mit ihren Isomatten und Schlafsäcken schlafen können, genüge.

Fast alle evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden beteiligen sich an der Aktion. Wer Interesse hat, soll sich am besten an die jeweiligen Pfarrbüros wenden. Die Katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein zum Beispiel, die das gesamte Gebiet der Stadt Weil am Rhein und des Verwaltungsverbundes Vorderes Kandertal abdeckt, hat die Vorbereitungen bereits begonnen. Sie will Gastgeber für 200 bis 300 teilnehmende junge Menschen gewinnen. Der Höhepunkt soll ein gemeinsames Silvesterfest und ein Neujahrsgottesdienst in der Haltinger Festhalle sein.

n Kontaktadressen:

Katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein, Pfarrer Gerd Möller, Tel. 07621/422 399 14, E-Mail moeller@kath-weil.de

Dörthe Fleig, Tel. 07621/669 403, E-Mail doerthe_z@gmx.de

Pfarrbüro Weil, Tel. 07621/422 39 90, E-Mail sekretariat@kath-weil.de