Weil am Rhein 155 Waffenbesitzer haben 757 Waffen in Weil am Rhein

Weil am Rhein (sif). In der Stadt Weil am Rhein gibt es 155 Waffenbesitzer, die legal 757 Waffen angemeldet haben. Diese Personen, in der Regel Sportschützen, Jäger und Sammler, haben auch eine Waffenbesitzkarte, wie Christine Krauth, Leiterin der städtischen Polizeiabteilung, auf Nachfrage sagt.

Nicht jeder, der eine solche Karte beantragt, bekommt auch eine. Die Ausgabe ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Eine davon lautet, dass jemand einen Bedarf für den Besitz einer Waffe nachweisen muss, wie Krauth betont. Wer beispielsweise eine Pistole oder ein Gewehr erbt, der darf die Waffe behalten, allerdings nur ohne Munition. Durch Zuzug, Wegzug oder Sterbefälle variiert die Zahl der Waffenbesitzer in Weil am Rhein pro Jahr zwischen fünf und zehn.