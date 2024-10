Weil am Rhein: 16 bis 18 Stunden Training pro Woche

Mit Urlaub verbinden

Die Reise nach Hawaii wird auch mit einem Urlaub verbunden. „Es ist landschaftlich wunderschön, sehr grün, und die Tierwelt ist faszinierend“, schwärmt der Weiler. Beim Schwimmen hat er sogar Schildkröten gesehen. „Es gibt auch einen Vulkan, der noch aktiv ist, und ziemlich viel Dschungel. Man kann viel unternehmen.“

Vor zwei Jahren erreichte Kult nach elf Stunden und zwölf Minuten die Ziellinie auf Big Island. Sein Ziel lautet, das noch einmal zu toppen. „2022 war wirklich gut, das wird schwierig. Aber ich hoffe, den Marathon diesmal in unter vier Stunden zu schaffen“, sagt der 57-Jährige. „Man muss sich immer ein Ziel setzen. Man weiß zwar nie, was kommt – aber es ist nicht unmöglich.“ Etwa 3000 bis 3500 Teilnehmer gehen an den Start.

Weitere sportliche Träume

Der Ironman der Frauen fand vor zwei Wochen in Nizza statt, nächstes Jahr wird der Wettkampf der Männer dort ausgetragen. „Das wäre noch mein Traum“, sagt Kult. Aber nicht 2025: „Nächstes Jahr will ich sportlich mal eine Auszeit nehmen“, kündigt er an. Er wolle zwar schon trainieren, aber nicht in dem Ausmaß.