Weil am Rhein 19-Millionen-Investition: Politik will die Tram-Verlängerung

Mit Fußgängerzone

Vorgesehen ist, die Tramgleise über die Wendeschleife an der künftigen „Dreiländergalerie“ hinaus um rund eineinhalb Kilometer zu verlängern. Der erste Abschnitt reicht vom Bahnhof bis zum Sparkassenplatz und soll nach aktuellen Überlegungen fahrbahngleich auf zwei Gleisen durch die Hauptstraße führen, die dann als Fußgängerzone ausgeguckt ist. Beim zweiten Abschnitt bis zum Läublinpark würden die zwei Gleise hervorgehoben und das Tram abgetrennt vom motorisierten Verkehr unterwegs sein. Haltestellen sind demnach am Sparkassenplatz, am Berliner Platz und am Läublinpark, wo eine eingleisige Wendeschleife vorgesehen ist.

Im Zuge der Aggloprogramm-Anmeldung müssen auch Pläne zur Straßenraumgestaltung gemacht werden. Hier ist laut Astrid Loquai, Leiterin der Stadt- und Grünplanungsabteilung, „kein großer Wurf geplant“. Vielmehr befände sich die Pflasterung zwischen dem noch zu verändernden Schlaufenkreisel und dem Sparkassenkreisel in sehr gutem Zusandt. Punktuell könnten Bäume gepflanzt und eine bessere Barrierefreiheit hergestellt werden. Für den Bereich bis zum Läublinpark soll ein Gestaltungshandbuch entwickelt werden.

Betriebskosten fehlen

Bürgermeister Koger, der federführend schon beim Tram 8-Projekt wirkte, bedauerte, dass er noch keine Aussagen zu den Betriebskosten machen konnte. Zwar ist er sei längerem im Austausch mit den Basler Verkehrsbetrieben (BVB), doch diese nennen keine Zahlen. So seien die Betriebskosten abhängig von der Fahrzeit der neuen Strecke. Auch müsse geklärt werden, wie es mit der Anschaffung eines zusätzlichen Tramzugs aussieht. Vorgesehen ist laut Koger, dass die Wendeschleife am Bahnhof erhalten bleibt, da bis dahin der siebeneinhalb Minuten-Takt gelten soll. Darüber hinaus ist ein 15-Minuten-Takt vorgesehen.

Bei den Kostenübernahmen gibt es bereits erste Zusagen, die wiederum letztlich nur greifen, wenn alle mitmachen. Denn: Das Land will 50 Prozent der Investitionskosten tragen, wenn der Schweizer Bund mitfinanziert. Eine Million Euro zahlt der Landkreis Lörrach, wenn Land und Schweizer Bund mitfinanzieren. Der Schweizer Bund beteiligt sich wiederum in noch unbekannter Höhe, wenn ein Mehrwert für die Eidgenossen deutlich wird, was Koger aber auch schon in Bern aufgezeigt hat.

Für die Tram bis zum Bahnhof konnte Weil „eine sehr gute Lösung“ erreichen, so Koger. Doch damals ging es Basel-Stadt und Land auch um die Umsteigesituation von Bahn und Bus. Nun würde die Tramverlängerung zirka 15 000 Einwohner an die neuen Gleise anbinden, wenn ein 600-Meter-Radius um die Haltestellen gezogen wird. Ob nicht ein Bus besser wäre, fragt sich noch Axel Schiffmann (UFW), der Alternativen wie einen Induktionspendelbus als Alternative für weitere Prüfungen nannte. Er sorgt sich beim Projekt Tram 8+ vor allem um hohe Betriebskosten.

Die Stellungnahmen

„Wir sollten uns gemeinsam auf den Weg machen“, unterstrich Jürgen Walliser (UFW), der sich zudem als „Fan einer Fußgängerzone“ beschrieb. Als „starker Befürworter“ der Tram bezeichnete sich Andreas Rühle (UFW). Die verkehrliche Belastung in Friedlingen liege nicht an der Tram, deren Linienverlängerung wäre eine „Attraktivitätssteigerung für die gesamte Stadt“. Wenn die Tram komme, sieht er auch eine Fußgängerzone in der zentralen Innenstadt, wobei im östlichen Bereich noch Parkplätze fehlen würden. Rühle vermisste jedoch fundierte Zahlen zu den Tram 8+-Betriebskosten.

„Reiflich überlegen“ müsse man sich die Zustimmung zur Aufnahme ins Aggloprogramm, mahnte Jürgen Valley. Der SPD-Stadtrat nannte hier „gravierende offene Fragen“, so könne die Investitionshöhe für die Stadt nicht valide abgeschätzt werden. Keine Aussagen gebe es zur den laufenden Betriebskosten. Und: „Ich sehe die Fußgängerzone nicht und halte die für nicht realistisch und das Verkehrskonzept für nicht tragfähig.“

Thomas Harms (FDP) unterstrich seine ablehnende Haltung gegenüber einer Fußgängerzone und einer Tram-Verlängerung. Vielmehr favorisiert er einen City-Bus. Zugleich befürchtet Harms Belastungen der Gartenstadt, sollte die Fußgängerzone kommen. „Wir haben kein Haufendorf, sondern ein Straßendorf. Wir können uns eine Fußgängerzone nicht leisten.“

Dass es nicht nur um eine Straßenbahn, sondern um eine regional bedeutende Entscheidung handele, betonte Johannes Foege (SPD). „Wir können uns nicht ohne großen Schaden für Weil ausklinken.“ Zudem gehe es um die Stadtentwicklung, die Zentrumsbildung und den Klimaschutz. Noch sei man nicht am Punkt, an dem es kein Zurück mehr gebe, so Matthias Dirrigl (SPD).

Grünen-Fraktionschef Martin Fischer hob speziell auf den mit dem Projekt verbundenen Klimaschutz ab. „Ziel ist, mehr Leute auf den ÖPNV und das Rad zu bringen und Umsteigesituationen zu ermöglichen.“ Die Tram 8+ sieht er als weiteren Schritt für den Klimaschutz.

Kein Baufreigabebeschluss

OB Dietz unterstrich zwar das deutliche Bekenntnis, das Weil mit dem Beschluss abgebe. Doch falls die Investitionskosten oder auch die Betriebskosten zu hoch sind und für Weil nicht finanzierbar, müsse die Stadt „die weiße Fahne hissen“ – was sich dann aber negativ auf die gesamte Agglo auswirke. Es gelte jetzt die große Chance zu ergreifen. „Sie treffen hier keinen Baufreigabebeschluss“, warb Dietz letztlich erfolgreich um die Zustimmung, die insgesamt mit zwölf Stimmen dafür und nur zwei dagegen bei fünf Enthaltungen erfolgte. So verweis auch Rühle darauf, dass trotzdem die Möglichkeit besteht, in zwei bis drei Jahren die Reißleine zu ziehen, wenn sich die Stadt die Tram 8+ auf Dauer doch nicht leisten kann. Koger hatte auch klar gemacht: „Wenn wir es jetzt nicht anmelden, dann ist das Projekt gestorben.“ Brigitte Pantze monierte jedoch, dass sie sich gewünscht hätte, nicht erst in der Anlage 9 den Passus zu finden, dass die Stadt schon eine gewisse Verpflichtung eingeht. Für den Gemeinderat soll dies nun in den Beschluss direkt aufgenommen werden, sah Dietz hier auch ein Defizit, denn wichtig sei, ehrlich miteinander zu sein.