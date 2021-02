Weil am Rhein 22 Häs-Puppen stehen in Gaststätte Spalier

Es gelte natürlich, die Hygieneregeln und das Abstandsgebot einzuhalten. Der Zugang erfolgt durch den an der Hauptstraße gelegenen Haupteingang, innerhalb der Gaststätte soll es ein Leitsystem geben, damit sich die Besucher nicht in die Quere kommen. Der Feinschliff erfolgt hier noch, so Ritter.

Das Essen kann zuvor telefonisch bestellt werden, es reiche aber auch aus, direkt vorbeizukommen. „Innerhalb weniger Minuten können die warme Suppe und die Waie mitgenommen werden“, so der Wirt.

Gleichzeitig weiß er natürlich, dass dieser Essensservice nur ein kleines Trostpflaster für das närrische Volk sein kann. „Es gilt, ein kleines bisschen was zu machen, damit es nicht in Vergessenheit gerät.“ Denn eigentlich treffen sich die Weiler Narren am Rosenmontag stets im Schwanen-Saal. Vor einem Jahr war dies gerade noch vor dem Shutdown möglich, als das „Lachefass“ mit starken Beiträgen gefüllt gewesen war – humorvoll, unterhaltsam, scharf gewürzt, aber auch nachdenklich kam das dreistündige Programm daher, lautete das Fazit

Lob für die Eigeninitiative gibt es vom IG-Chef Uwe Wissler. „Ich finde das gut.“ So wolle Ritter damit seinen Beitrag leisten, fasnächtliche Stimmung zu erhalten.