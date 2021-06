Weil am Rhein 22 Programmpunkte für die Älteren

Tai Chi-Training steht am Dienstag, 27. Juli, an. VHS-Dozent Norbert Pischulti will den Teilnehmern die sanften Bewegungen näherbringen, die sowohl heilgymnastisch als auch meditativ wirken, heißt es. Am Nachmittag nimmt Stadtführerin Monika Merstetter die Teilnehmer mit auf eine Tour mit dem Titel „Gustave Fecht – Teuerste Freundin“.

Fragen rund um die digitale Welt können die Senioren am Mittwoch, 28. Juli, am Digital-Kompass-Infostand stellen. Es gibt Info-Material und Broschüren, Veranstalter ist die Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental. Außerdem findet an diesem Tag ein VHS-Vortrag zum Thema „Telemedizin – Fernbetreuung und Fernüberwachung“ im Rahmen des Projekts „gesundaltern@bw“ statt. Des Weiteren lädt die AWO zum Spaziergang mit Rollatoren und Gehstöcken durch das Quartier „Hohe Straße“ ein.

Am Donnerstag, 29. Juli, bietet Evelyn Rogg von Josko Fitness ein Seniorentraining mit leichter Gymnastik für den gesamten Körper an. Zudem wird bei der AWO ein Spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen veranstaltet. Auch ein Nachmittagsausflug zum Tierpark Lange Erlen steht auf dem Programm. Die Wanderung wird geführt von Hermann Flensberg und Alfred Lepp vom „Offenen Kreis“ der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul.

Waffeln essen und Bewegung im Sitzen

Armin Wikmann vom Verein Streuobst-Klassenzimmer thematisiert am Freitag, 30. Juli, die Artenvielfalt am Tüllinger Berg. Bei dem Ausflug warten laut Ankündigung Bekanntes und Unbekanntes aus Flora und Fauna. Außerdem bietet Ute Schumann-Zaher bei der AWO ein Gedächtnistraining an.

Am selben Ort werden am Sonntag, 1. August, Kaffee und Waffeln serviert.

Am Montag, 2. August, nehmen Andrea und Armin Wikmann die Teilnehmer mit auf eine „Reise“ zu ihrem Selbsthilfeprojekt Msumarini und geben Einblicke in den Dorfalltag in Kenia.

Spaß und Bewegung unter der Leitung von Christa Grommelt werden am Dienstag, 3. August, geboten. Auf dem Programm steht Bewegung im Sitzen und mit kleinen Handgeräten. Die AWO lädt außerdem zum gemeinsamen Mittagessen ein. Des Weiteren bietet Marlies Lang vom „Offenen Kreis“ einen Spaziergang zum Vitra Campus an.

Am Mittwoch, 4. August, steht wieder der Digital-Kompass-Infostand zur Verfügung. Außerdem halten Mediziner Stefan Endres und Gesundheitstrainer Stefan Hilpüsch einen Vortrag mit dem Titel „Rücken und Gelenke – die Bedeutung von Training und Bewegung“.

Ein zweiter Spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen findet am Donnerstag, 5. August, bei der AWO statt. Und am Freitag, 6. August, wird dort noch einmal zum Gedächtnistraining eingeladen.

Anmeldungen sind möglich unter Tel. 07621/704153, unter www.weil-am-rhein.de/ssa und auch wie bisher in Papierform bei der Sozialabteilung (abgeben oder einwerfen). Dort sind auch die Anmeldehefte samt Anmeldeformularen erhältlich, ebenso wie am Empfang des Rathauses oder bei der Ortsverwaltung Haltingen. Anmeldeschluss ist der 11. Juli. Nur wer eine Anmeldebestätigung erhält, kann teilnehmen.