Weil am Rhein 227 neue Wohnungen

Seit Jahren treibt die Stadt das Thema Brandschutz um. Die Zahl der geplanten Brandschutzverhütungsschauen ist von 25 im Vorjahr auf 13 im Jahr 2022 gesunken. Durchgeführt wurden davon elf Schauen (2021: 21).

Heizungstausch ist Thema

313 Verfahren für die Nachweisführung für einen Heizungstausch nach dem Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz sind im vergangenen Jahr erfasst worden, abgeschlossen wurden davon 187. Im Jahr 2021 waren es 63 beziehungsweise zwölf (und drei Befreiungen) – ein starker Anstieg also.

Weiterhin ein Thema ist die Verfolgung von widerrechtlich errichteten Bauten am Tüllinger Berg. Im vergangenen Jahr wurden fünf neue Verfahren eröffnet – in einem Fall konnte ein Baueinstellung oder Beseitigung verfügt werden, ein Verfahren wurde durch die Beseitigung baulicher Anlagen abgeschlossen. 2021 waren es sieben Verfahren, erwirkt werden konnten drei Verfügungen, zwei Verfahren wurden abgeschlossen.

Das an das Regierungspräsidium (RP) Freiburg abgegebene Widerspruchsverfahren sollte als „Pilotverfahren“ dienen, um eine Bestätigung des RP für die Vorgehensweise der Baurechtsabteilung bei den Schwarzbauten am Tüllinger zu haben, heißt es in der Vorlage. Weitere Verfahren wurden aus diesem Grund zurückgestellt. Die Entscheidung des RP stehe seit längerem aus.