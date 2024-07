Weil am Rhein: 2400 Metalfans feiern gemeinsam

Die Fans sind bester Laune. Foto: Bode

Ob sich etwas verändert habe? „Ja“, sagt Kaiser. Anders als früher sei es jetzt von Beginn an ziemlich voll. Ab Freitagmittag gehe es rund. Das Publikum ströme herbei, und die erste Band spiele vor gut besetzter Kulisse. Ein anderer Helfer heißt Timothy. Nicht umsonst steht auf seiner Jacke Texas. Er sei ein typisches 90er Jahre-GI-Kind, meint der gebürtige Texaner mit einer deutschen Mutter lässig. Ein Freund habe gefragt, ob er an der Bar helfe, da war er zur Stelle, um etwa „Hoppy Hell“ an Mann und Frau zu bringen. „Ein fruchtiges Bier“.

Eine farbenfrohe Konstruktion leuchtet von der Theke. „Unser Handklicker“, berichtet Erbauerin Johanna. Neun bunte Handklicker zählen nach, was geht. Der gelbe Klicker steht für Gin Tonic und wirrd sieben Mal gewünscht. Rot steht für Blutprobe, ein Mix aus Wodka, Cranberry und mehr, und geht zwölf Mal weg. Die meisten löschen den Durst mit Bier.

Musikalisch eröffnet wird Tag Eins von den Briten „Paradise Lost“. Sie kommen aus Halifax und spielen „Gothic Metal“. Es folgen die Belgier „Brutus“ und „Uada“ aus Portland (USA). Zur Feier des Tages, es sind locker 30 Grad, tragen die Mannen eine Kapuze auf dem Kopf. Ihr Duktus präsentiert schwere Gitarrenlast, der ein oder andere Song hat melodiöse Einflüsse, die tunneltiefe Stimme knallt ins Ohr.

Den Schlusspart übernimmt „Act of Creation“ aus Siegen. Sie spielen Heavy Metal und wie bei „Brutus“ steht eine Frau am Mikro. Am Samstag öffnet die Bühne um elf Uhr. Praktisch non stop wird viel geboten: Von Avantgarde Experimental über Melodic Death und Post Hardcore. Die Bands kommen aus Finnland, der Schweiz, Holland und Deutschland. Am Sonntag heißt es für die schwarze Szene voll Wehmut abreisen – zurück in den grauen Alltag. Ein Fan bringt es auf den Punkt: „Ich habe noch nie ein perfekteres und von der Atmosphäre geileres Festival erlebt.“