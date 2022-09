Weil am Rhein 25 Jahre Familienzentrum Wunderfitz

Die Jubiläumsfeier beginnt mit einer Gala für geladene Gäste am Freitag, 23. September, und setzt sich fort am Samstag, 24. September. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr findet im und um das neue „Wufi“ ein Fest mit dem Schwerpunkt auf Aktivitäten von und mit Kindern statt. Ein Kinderkarussell wird sich drehen, es gibt umfangreiche, kindgerechte Verköstigung und viele Aktivitäten. Ein Spielbus sorgt für Kurzweil, ein Leierkasten-Mann ist vor Ort und es können Ballontiere und Buttons hergestellt werden. Und auch der Garten mit seinen Spielgeräten steht zur Verfügung. Den Abschluss des Jubiläumswochenendes macht der „Zirkus Kunterbunt“ am Sonntag, 25. September, mit seinem Auftritt um 16 Uhr.

Gegründet wurde das Familienzentrum Wunderfitz am 27. September 1997. Damals startete in einer angemieteten Wohnung in der Danziger Straße 2 eine erste Spielgruppe – liebevoll „Minikindergarten“ genannt – mit zehn Kindern unter drei Jahren. Schon ein Jahr später erstellte das Wunderfitz-Team ein erstes Veranstaltungsprogramm. Die flexible Mischung aus Betreuung, Treffpunkt und Anlaufstelle erwies sich als Erfolgsrezept: Bereits drei Jahre nach der Gründung hatte sich die Mitgliederzahl vervierfacht. 2003 übernahm der Verein die Trägerschaft für die Kindertagespflege. Und 2004 startete der Wunderfitz die erste Ferienbetreuung in Weil am Rhein. Der Expansionskurs ging weiter: 2006 kam in der Nachbarwohnung in der Danziger Straße 2 der zweite „Minikindergarten“ hinzu. 2008 folgte der Ganztageshort an der Karl-Tschamber-Schule. Die stark ausgeweiteten Aktivitäten veranlassten den Vorstand im Jahr 2013 zur Professionalisierung: Mit Ingrid Weinmann fand man eine erfahrene Kulturmanagerin als hauptamtliche Geschäftsführerin.