Weil am Rhein 3-Länder-Stadt: Ein Name, der mehr ist als Schall und Rauch

Die Oberbürgermeisterin steht hinter der Entscheidung

Sie war damals noch nicht Amt, steht aber heute hinter der Entscheidung. „Keine Frage: die Zusatzbezeichnung beschreibt die Lebenswirklichkeit in unserer Stadt. Er bringt das eigene Selbstverständnis unserer Stadt im Herzen Europas und ihrer Bevölkerung zum Ausdruck. Der Begriff, so finde ich, ist in der Stadt angekommen. Er gehört einfach dazu. Und es wird über die Stadtgrenzen hinweg registriert, dass wir als ,3-Länder-Stadt’ eine Besonderheit darstellen. Leute von außerhalb werden mit der Zusatzbezeichnung neugierig gemacht und machen sich ein erstes Bild von unserer Stadt und deren geografischer Besonderheit.“