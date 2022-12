Weil am Rhein 3-Länder-Stadt rät von Feuerwerk ab

Raketen, Böller & Co. dürfen nur im unmittelbaren Zeitraum vor Silvester verkauft werden. Dieser Zeitraum ist klar definiert: vom 29. bis 31. Dezember. Auch wenn der Handel in diesem Jahr wieder Feuerwerk verkaufen darf, so bittet die Stadt Weil am Rhein ihre Einwohner darum, auch diesmal keine Pyrotechnik abzubrennen. Zum einen sei die Verletzungsgefahr hoch, zum anderen herrsche schon jetzt eine enorme Belastung des Gesundheitssystems und der dort arbeitenden Menschen vor, betont die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Außerdem stelle das Abbrennen eines Feuerwerks für viele Anwohner und für Tiere eine starke Lärmbelästigung dar und könne zudem Brände verursachen.

In speziellen Bereichen im Stadtgebiet gilt zudem ohnehin ein gesetzliches Feuerwerksverbot. Das Abrennen von pyrotechnischen Gegenständen ist in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie beispielsweise Fachwerkhäusern verboten. Das gilt für einen Umkreis von zirka 200 Metern. Wer gegen diese Verordnung verstößt, so macht die Stadtverwaltung deutlich, begeht eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einer Geldbuße bestraft werden kann.