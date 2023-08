Weil am Rhein 3-Länder-Stadt wird eng mit Fallen überwacht

In Weil am Rhein war vor rund einem Jahr erstmals ein weiblicher Japankäfer in Deutschland entdeckt worden (wir berichteten). In diesem Juli ging ein einzelner männlicher Käfer in die Falle, berichtet Frauke Rinke, Referentin für Pflanzengesundheit im LTZ, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Bisher hat sich in Weil am Rhein unserer Einschätzung nach keine Population entwickelt“, sagt sie. Die 3-Länder-Stadt werde sehr eng mit Fallen überwacht: auf deutscher Seite acht Fallen, in der Schweiz zukünftig 20 Fallen in Basel (dort wurde auch ein einzelner männlicher Käfer gefangen) und auf französischer Seite vier Fallen im Umkreis von fünf Kilometern um Weil. „Die drei Pflanzenschutzdienste haben die Fallenstandorte abgestimmt und informieren sich gegenseitig sofort, wenn es einen Fallenfund gibt.“

In ganz Baden-Württemberg hat der amtliche Pflanzenschutzdienst ein Überwachungsnetz mit 57 Fallen vor allem entlang der Hauptverkehrsadern aufgebaut.