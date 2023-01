Weil am Rhein 30 528 Tempoverstöße gezählt

Führt die Stadtverwaltung Geschwindigkeitsmessungen an der Breslauer Straße und der Hauptstraße durch? Diese Frage, die jüngst in der Bürgerfragestunde im Gemeinderat gestellt wurde, beantwortet die Verwaltung mit einem deutlichen „Ja“. Das Thema Verkehrssicherheit spiele nämlich eine große Rolle, was der Blick in die Statistik widerspiegele – und das nicht nur in den beiden genannten Bereichen, heißt es in einer Mitteilung.

Im Jahr 2022 wurden mit der mobilen Messung insgesamt 51 458 Fahrzeuge registriert. Dabei kam es im gesamten Stadtgebiet von Weil am Rhein zu 2564 Verstößen. Bei Messungen, die mit der so genannten Semistation durchgeführt wurden, wurden 306 087 Fahrzeuge ins Visier genommen, wobei es hier zu 27 964 Verstößen kam.