Weil am Rhein: 31 476 Einwohner

Zum Vergleich: Die Zahl aufgrund der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 zum 30. Juni 2022 beträgt 30 615. Sprich: In Weil am Rhein kommt es zu einem Zuwachs von 861 Einwohnern. Damit ist fast der Stand erreicht, den die Stadt ohne Berücksichtigung des Zensus 2011 gehabt hätte, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Kommunaler Finanzausgleich

Die neue amtliche Einwohnerzahl wirkt sich 2026 vollumfänglich auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Der kommunale Finanzausgleich ist ein Finanzierungssystem, mit dem der Staat seiner Pflicht nachkommt, die Gemeinden zu finanzieren. Ziel ist es, die finanzielle Situation der Kommunen durch die Erweiterung der Finanzen an die Aufgabenbelastung anzupassen, heißt es.