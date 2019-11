Weil am Rhein 33 Jahre alt: Die Wiibergugge Quaakdäsche feiert ihren närrischen Geburtstag

Beim Jubiläumsball der Wiibergugge Quaakdäsche, die ihren 33. Geburtstag feierte, tummelten sich Guggemusikfans, Freunde sowie Wegbegleiter in der Haltinger Festhalle. Guggemusik von den Zinke Waggis aus Weil am Rhein, den Tschäddärä aus Lörrach-Stetten und den Räppli Schpalter aus Basel begeisterte die vielen Besucher. Höhepunkt des Abends war jedoch die Kostümvorstellung der Quaakdäsche. Die neue Maske stellt eine lächelnde Waggisfrau dar und das Kostüm selbst ist in seiner Fertigung an das allererste Kostüm der Wiibergugge angelehnt. Einzigartig klang der Sound beim gemeinsamen Auftritt der Quaakdäsche mit den Guggemusikern der Zinke Waggis und der Tschäddärä. Die gemischte Guggemusikgruppe gab ein schönes, homogenes Bild ab und zeigte auf: „Uns verbindet das Guggemusikmachen“. Zwischen den einzelnen Auftritten sorgte DJ Baco, in der in schwarz-weiß dekorierten Festhalle für beste Stimmung. „Die Resonanz auf unsere Einladung ist toll“, so die Musikerinnen der Quaakdäsche. Und nachdem der Stress nach der Kostümvorstellung von ihnen abgefallen war, genossen die Frauen die zünftige Geburtstagsfeier.