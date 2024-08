Weil am Rhein: 35 unerlaubte Einreisen in der Tram

Die Bundespolizei hat in der Tram 8 von Basel nach Weil am Rhein innerhalb weniger Stunden 35 Personen aufgegriffen, welche unerlaubt nach Deutschland einreisten. Die Kontrollen erfolgten am Sonntagabend zwischen 20 und 23.50 Uhr, präzisiert ein Polizeisprecher. Unter den 31 syrischen Staatsangehörigen im Alter von 19 bis 33 Jahren befanden sich auch mehrere Kinder und Minderjährige im Alter von 1 bis 16 Jahren. Auch drei afghanische Staatsangehörige im Alter von 15, 16 und 21 Jahren sowie ein 22-jähriger algerischer Staatsangehöriger waren darunter.