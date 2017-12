Weil am Rhein 40 Sorten Weihnachtsbrötchen

Auf dem Weiler Weihnachtsmarkt werden die CDU-Frauen wieder selbstgebackene Weihnachtsbrötchen und Unicef- Karten für einen guten Zweck verkaufen. Mehr als 50 freiwillige Helfer machen diese Aktion durch ihre Gaben und ihren Einsatz möglich.

Weil am Rhein (sc). Gebacken wurden die Köstlichkeiten zumeist im heimischen Ofen. Am Donnerstagmorgen konnten diese dann im katholischen Gemeindehaus vorbeigebracht werden. Ein gutes Dutzend Helfer warteten im Petrus-Saal darauf, die Brötchen zu je 200 Gramm in Tütchen zu verpacken. In Büchsen, Kartons und anderen Behältern wurden die Leckereien vorbeigebracht. Bis zu 40 verschiedene Sorten waren dabei. Die fleißigen Helfer bauten die Behälter auf einem U-förmigen Tisch auf – und schon ging es los. Jeder weiß, was er zu tun hat. In jeder Tüte fand sich eine repräsentative Mischung mit duftenden Mailänderli, Zimtsternen, Kokosflocken und vielem mehr. Am Ende des Tisches stand eine Küchenwaage. Hier wurde nachgewogen.

Ferdinand Corsten hatte die Aufgabe übernommen, die Spender zu notieren und die fertig abgewogenen Tütchen zu zählen. Mehr als zwei Stunden dauerte das Verpacken, dann gab es zur Belohnung für die Helfer Kaffee und Brezeln. Das meiste sei daheim gebacken worden, aber auch in der Küche der Karl-Tschamber-Schule hatten sich einige CDU-Frauen getroffen und für die Aktion gebacken, berichtete Christine Dietz, die die Aktion koordiniert.

Entstanden ist die Idee, auf diesem Weg Mittel für einen guten Zweck zu generieren, im Jahr 1980. Damals war es Irmgard Riedle aus Ötlingen, die die Idee zum ersten Mal umgesetzt hat. Viele Mitglieder der CDU, aber auch Menschen außerhalb der Partei, brächten sich seither bei der Aktion ein. Die Freude, gemeinsam etwas bewegen zu können, sei der Motor mitzumachen.

„Der Erlös aus dem Verkauf kommt lokalen sozialen Einrichtungen in der Stadt zugute“, sagt Christine Dietz. Im vergangenen Jahr habe beispielsweise der Seniorenkreis St. Peter und Paul eine Spende erhalten. Wer in diesem Jahr von der Aktion profitieren wird, steht noch nicht fest.

Ab 17 Uhr ist der Stand der CDU-Frauen am Weihnachtsmarkt am heutigen Freitag geöffnet. Jede der eingeteilten Schichten hat ein bestimmtes Kontingent an Brötchen zum Verkauf zur Verfügung. „Das haben wir so eingerichtet, damit die letzte Schicht nicht vor einer leeren Theke stehen muss“, sagte die Koordinatorin. Zudem werden Früchtebrote, kleine Linzertorten und einzelne große Springerle am Weihnachtsmarkt zum Kauf angeboten.

„Wir hoffen, dass tüchtig eingekauft wird, so dass wir am Ende mit dem Erlös viel Gutes bewegen können“, betonte Christine Dietz. Bei einem Preis von 3,80 Euro für 200 Gramm Weihnachtsbrötchen und aus der Erfahrung der vergangenen Jahre sind die engagierten CDU-Frauen zuversichtlich.