Weil am Rhein 4K-Projektoren, Klassiker und Grusel-Geheimtipps

Der Kinopalast sei damit eines der ersten Kinos in der Region, das Filme in 4K-Auflösung zeigen können, sagt Traber. „Die Projektoren sind energieeffizient und verfügen über eine bessere Lichtausbeute“, sagt Traber. Gemeinsam mit neuen Leinwänden soll das Kino-Erlebnis für die Besucher nochmals verbessert werden.

Klassiker in neuem Glanz

Neben aktuellen Filmen wie „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (Kinostart: 29. Juni) oder dem Realfilm-Remake „Arielle, die Meerjungfrau“ nach dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm von 1989, der Ende Mai anläuft, erstrahlen auch Klassiker in neuem Glanz. So beteiligt sich der Kinopalast seit März als erstes Lichtspielhaus im Landkreis Lörrach an der monatlichen Reihe „Best of Cinema“. Am ersten Dienstag im Monat läuft ein Klassiker für einen Abend nochmals auf der großen Leinwand. Bei dem im April gezeigten Science-Fiction-Film „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ (1991) etwa war der Kinosaal nahezu ausverkauft.