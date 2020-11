Weil am Rhein 50 Bäume an einem Tag

Auf dem LGS-Gelände ist nun eine Allee entstanden. Zehn weitere Bäume sollen dort noch folgen. Gesetzt wurden gestern Blumeneschen, auf dem Laguna-Areal unter anderem Amberbäume, Roteichen, Ahorn und Kirschen. Am 26. November folgt eine weitere Pflanzung von 20 Bäumen im Bereich der Zollfreien Straße/Nonnenholzstraße. Dazu kommen laut Dietz noch mehr Pflanzmaßnahmen.

Geld vom Förderverein

Torben Stoffel, Geschäftsführer der Landesgartenschau-Gesellschaft, freute sich über den Anlass. Sein Dank galt Erster Bürgermeister Christoph Huber, der Vorsitzender des Fördervereins „DreiLänderGarten“ ist, welcher 20 000 Euro für das Setzen der Bäume auf dem Gelände beigesteuert hat. „Der Vorstand hat dem Wunsch gerne Folge geleistet“, so Huber. Mit den 30 Bäumen wolle der Förderverein einen Beitrag leisten und trage seinem Zweck Rechnung – dem Erhalt und der Pflege des LGS-Geländes.

Er sei erstaunt, sagte Huber, wie viele Menschen seit Jahrzehnten das Areal nutzen. „Und in der Corona-Zeit sind es noch mehr geworden.“ Der Förderverein habe immer wieder dazu beitragen können, den Park nachhaltig zu erhalten. Zwar sei es um den Verein still geworden, aber es gebe ihn noch und er sei auch nicht in der Auflösung begriffen. Im Vorstand würden derzeit Gespräche geführt, wie es weitergehen soll.

Das Konzept der Baum-Initiative sieht vor, jedes Jahr neue, also zusätzliche Bäume zu setzen. Die Initiative konzentriert sich auf den öffentlichen Raum, da die Stadt auch in Zukunft die fachmännische Pflege der Bäume übernehmen wird. Dazu gehört der Schnitt, das Achten auf Krankheiten oder auch das Wässern bei allzu großer Trockenheit. Für das erste der auf zehn Jahre angelegten Initiative hatte der Gemeinderat 100 000 Euro genehmigt. Denn ein junger, in solider Größe vorgezogener Baum kostet rund 1000 Euro. Vorschläge für Standorte von Bäumen können per E-Mail an bäume@weil-am-rhein.de gesendet werden.