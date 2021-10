Weil am Rhein 5000 Euro für die Digitalisierung

Weil am Rhein. Die Stadt Weil am Rhein setzt sich zum Ziel, die Digitalisierung an den Weiler Schulen zügig voranzubringen und hat in diesem Zusammenhang bereits verschiedene kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen eingeleitet oder in Planung. Ein Aspekt ist die Geräteausstattung in den Schulen. Um diese noch weiter zu verbessern, sollen nun weitere mobile Endgeräte angeschafft werden. In diesem Jahr wurden bereits 630 neue Geräte zur Verfügung gestellt. Die Volksbank Dreiländereck unterstützt dieses Vorhaben mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro.