Weil am Rhein: Den wachsenden Energiebedarf stillen

Der Netzbetreiber Naturenergie Netze ist bei der Modernisierung des Stromnetzes in Weil am Rhein einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Im Rahmen umfangreicher Bauarbeiten wurden mehr als 17 Kilometer neue Mittelspannungsleitungen vom Umspannwerk in Haltingen bis in die Weiler Innenstadt verlegt, informiert das Unternehmen in einer Mitteilung.