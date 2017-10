Weil am Rhein 60 Jahre Pfarrkirche „Guter Hirte“

Weil am Rhein. Vor 60 Jahren wurde die Kirche „Guter Hirte“ in Friedlingen geweiht (konsekriert). Sie ist das größte Kirchengebäude in Weil am Rhein mit einem großen Gemeindesaal unter der Kirche. Gleichzeitig wurde der Kirchenchor gegründet sowie die Frauengemeinschaft der kfd.

Die Weihe der Glocken war vor 50 Jahren. Sie erklingen von dem weithin sichtbaren 39 Meter hohen Turm.

Gefeiert werden soll der runde Geburtstag mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 12. November, ab 10.45 Uhr. Es folgt ein gemütliches Beisammensein bei einem deftigen Essen im Kirchensaal. Der Kirchenchor trägt zur Unterhaltung mit einigen lustigen Liedern bei.

Eingeladen sind auch alle noch lebenden Pfarrer, die in der Pfarrei tätig waren, sowie die Pfarrgemeinderäte und Aktiven.