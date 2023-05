Sonja Hertlin, die Vorsitzende des Kleintierzüchtervereins C 201 strahlt über das ganze Gesicht. Auch am dritten Tag des „Güggelifests“ am Pfingstmontag ist der Garten des Vereinsheims am Sohleck gut besucht, während sich im Hähnchengrillautomat in der Ausstellungshalle die letzte Ladung gegrillter Güggel am Spieß dreht. 600 Hähnchen seien bereits über die Theke gegangen, freut sich Hertlin, hinzu kommen 150 Haxen und 2000 Currywürste – rekordverdächtig.