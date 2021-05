Weil am Rhein 600 Weiler in Klassenräumen geimpft

„Die Abläufe passen perfekt“, freute sich Braun. Das Terminmanagement hatte Hauptamtsleiterin Annette Huber mit ihrem Team gestemmt, was der OB ausdrücklich lobte. Am Sonntag waren 14 städtische Mitarbeiter, 25 des mobilen Impfteams sowie vier vom DRK mit dabei. KIZ-Leiter Daniel Dröschel reagierte mit dem hohen Personaleinsatz auf den häufig schlechteren Informationsstand der Impfwilligen in sozio-ökonomisch benachteiligten Stadtteilen, deren Bewohner laut Landesregierung mit solch einer Sonder-Impfaktion erreicht werden sollen. Heißt: Insgesamt dauert das Impf-Prozedere aufgrund der längeren Beratungen länger. „Die Dankbarkeit ist eine sehr große“, freuten sich Dröschel und Leiterin Susann Franke über die positiven Reaktionen.

In eigenen Zeitfenstern wurden auch die Menschen aus den Flüchtlingsunterkünftigen geimpft, damit dann auch ein Dolmetscher bei Bedarf helfen konnte. Die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte waren ebenfalls am Morgen an der Reihe.

Weil am Rhein (mcf). Mit dem Impftermin in Friedlingen wird dem ausdrücklichen Wunsch der Landesregierung Rechnung getragen, in Stadtteilen gesondert zu impfen, die als besonders schwierig gelten. Zwar zeigte sich OB Wolfgang Dietz am Sonntag beim Impftermin in der Friedlinger Rheinschule froh, dass dort ein Angebot für so viele Menschen gemacht werden konnte, doch er sei „sehr sensibel“, weil hier Friedlingen direkt im Landkreis in den Blick geriet.

Nicht Verdrängung In den vergangenen 20 Jahren habe man hier enorm viel getan, um Verbesserungen zu erreichen. Doch dies ändere kurzfristig nichts an der Sozialstruktur und den besonderen Herausforderungen. „Das sind Langfristentwicklungen.“ So hätten auch neue Wohnbauprojekte hier nur graduelle Veränderungen herbeigeführt. Außerdem müsse auch beachtete werden: „Die Durchmischung und nicht die Verdrängung ist unser Ziel.“

Weil am Rhein (mcf). Direkt an das Lob für die Organisation des Impftermins durch das städtische Hauptamt schloss sich durch OB Wolfgang Dietz auch die Erinnerung an die Initiative von Hausarzt Mario Steffens an, hier tausende Dosen verimpfen zu wollen. Der Mediziner habe an einem Montag angerufen und schon am Freitag die Impfaktion vornehmen wollen, wobei am Donnerstag sogar noch ein Feiertag dazwischen lag. „Das kann niemand, nicht in unserem Rechtsstaat“, unterstrich der OB. Es habe die Vorlaufzeit für die Aktion gefehlt. Hinzu komme, dass mit dem Stoff Astrazeneca noch ein zweiter Impftermin angestanden hätte, anders als nun mit Johnson & Johnson. An einem Freitag hätte es außerdem wohl noch Verkehrsprobleme in Friedlingen gegeben.