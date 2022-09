Weil am Rhein 70 Jahre Garten- und Landschaftsbau Eise

Dass das Unternehmen auf einem wechselvollen Markt solide und beständig voran gekommen sei, erfordere hohen Einsatz, aber auch Weitblick in der Geschäftsführung, so Eise. Und natürlich stetige Weiterbildung sowie auch Mitwirkung an Events, wie etwa den bis Corona in regelmäßigen Abständen stattfindenden Gewerbeschauen im Haltinger Gewerbegebiet Entenschwumm oder in Sachen Nachwuchsrekrutierung an der Weiler Ausbildungsbörse. Zur Unternehmensphilosophie führt Jürgen Eise aus, dass ein Garten als kostbarer Lebensraum betrachtet wird, dieser ein Refugium der Ruhe, der Verwirklichung und Erholung sein soll. Also ein Bereich, um der Schnelllebigkeit des Alltags zu entkommen und mit der Natur verbunden zu sein. „Unser Streben gilt der perfekten gärtnerischen Leistung, der Symphonie aus Farben und Formen, Düften und Impressionen, die einer individuellen Komposition nach den Wünschen unserer Kunden folgt“, sagt der Inhaber. Dazu biete man eine konsequente unternehmerische Qualitätsleistung, habe gleichzeitig aber auch sehr viel Respekt im Umgang mit der Natur. Die individuelle Betreuung der Kunden von der Planung bis zur Realisation ist Eise und seinem Team ein besonderes Anliegen. „Wir schöpfen alle aber auch Kraft und Motivation aus der Zufriedenheit unserer Kunden. Sie ist die Triebfeder für unser kreatives handwerkliches Wirken“, so Jürgen Eise. Er lobt in diesem Zusammenhang ausdrücklich seine Mitarbeiter. Sie seien der fruchtbare Nährboden, auf dem der Erfolg des Unternehmens gründet. „Mit ihnen stehen wir neuen unternehmerischen Herausforderungen aufgeschlossen gegenüber, verfolgen nachhaltige und langfristige Wachstumsziele“, sagt der Inhaber im Blick voraus.