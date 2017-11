Weil am Rhein 71 Millionen fließen in die Brücke

Ein Großprojekt: Die Autobahnbrücke zwischen Friedlingen und Basel wird unter Federführung des Schweizer Bundesamts für Straßen von 2018 bis 2022 grundlegend saniert. Rund 71 Millionen Schweizer Franken kostet die Maßnahme, die mit dem Regierungspräsidium Freiburg und der Generalzolldirektion in Bonn abgestimmt ist. Zusätzlich wird ein Lkw-Stauraum auf der Grenzbrücke geschaffen.

Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein. Der bauliche und betriebliche Unterhalt dieser Grenzbtücke ist durch einen Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Deutschland geregelt. Wie die Sanierung abgewickelt wird und welche Änderungen sie zur Folge hat, berichteten Urs Aeschlimann vom Schweizer Bund für Straßen (Astra) und der Planer Andreas Walz dem Gemeinderat.

Ausgangslage

1480 Meter lang ist die Autobahnbrücke, wobei 500 Meter auf deutschem Staatsgebiet liegen. Den Zustand der Grenzbrücke bezeichnete Aeschlimann

0,als schlecht. Tragsicherheit, Erdbebensicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit sollen durch die Instandsetzung der 40 Jahre alten Grenzbrücke für die nächsten 20 bis 25 Jahre sichergestellt werden. In vier Bauphasen soll das Projekt von Mitte August 2018 bis Frühjahr 2022 realisiert werden.

Baumaßnahmen

Ein neuer Belag und Abdichtungen, weil teilweise Wasser in Hohlkästen eingedrungen ist, Instandsetzung der Fahrbahnplatten, Brüstungen, Hohlkästen und Brückenpfeiler, Brückenlager sowie Abbruch und Umbau der Mittelleitmauer zwischen den Fahrbahnen sind unter anderem vorgesehen. Zusätzlich soll es in Süd-Nord-Richtung eine Lkw-Parkspur geben, weil der Lkw-Warteraum vor dem Zoll, genannt PEZA (Provisorische eidgenössische Zollanlage) südlich des Umschlagbahnhofs aufgehoben wird. Deshalb wird eine zusätzliche Standspur entlang der Autobahn in nördlicher Richtung noch vor der Gemeinschaftszollanlage auf Schweizer Gebiet geschaffen. Zwischen 50 und 60 Brummis sollen dort Platz finden. Auch eine Toilettenanlage für die Lastwagenfahrer ist vorgesehen.

Um die zusätzliche Standspur anlegen zu können, werden die Fahrbahnen auf der Brücke verengt, die Mittelleitmauer abgebrochen und aus Sicherheitsgründen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von derzeit 80 auf 60 Stundenkilometer reduziert. Einher damit soll auch eine Lärmreduzierung gehen, wie eine schalltechnische Analyse bestätigt. Der Betrieb der Tramlinie 8 sowie der Autoverkehr auf der Bundesstraße in Friedlingen werden durch das Projekt ebensowenig tangiert wie die Parkmöglichkeiten unter der Autobahnbrücke.

Finanzierung

Nach dem Territorialprinzip teilen sich die Schweiz und Deutschland die Kosten. Auf die deutsche Seite entfallen 31,8 Prozent (rund 20 Millionen Euro), den Rest übernimmt die Eidgenossenschaft. Die Schweiz wird außerdem die Lkw-Parkspur finanzieren, die mit 35 Millionen Schweizer Franken zu Buche schlägt.

Fragen der Stadträte

Axel Schiffmann (UFW) sorgte sich, dass durch die Auflösung von Peza die Verkehrsprobleme rund um den Schwarzwaldtunnel noch größer werden. Denn künftig wird es weniger Stauraum für Lastwagen geben. Laut Aeschlimann war die Suche nach einem Ersatzparkplatz in Basel nicht erfolgreich. Gleichwohl äußerte er sich zuversichtlich, dass die neue Lösung mit dem Parkraum auf der Brücke bis auf wenige Tage im Jahr den Bedarf an Stauraum abdecken könne. Schiffmann würde es auch begrüßen, wenn nicht nur in Fahrtrichtung Norden, sondern auch in umgekehrter Richtung an der Autobahn eine Toilettenanlage für die Lastwagenfahrer errichtet werden würde.

Eva-Maria Bozenhardt (CDU) wollte wissen, wie die An- und Abfahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche unter der Autobahnbrücke in Friedlingen geregelt sei. Auch hier gab Aeschlimann Entwarnung, da keine riesigen Mengen transportiert würden.

Andreas Rühle (UFW) war es ein Anliegen, dass die Rio-Säulen unter der Autobahnbrücke, die an die Klimaschutzkonferenz 1992 erinnern, wieder entsprechend bemalt werden.

Wolfgang Roth-Greiner (FDP) befürchtet, dass durch den Wegfall von Peza die Lkw-Stauproblematik noch zunehmen wird. Außerdem wollte er wissen, wie die erhöhte Kollisionsgefahr, bedingt durch den Abbau der Mittelleitmauer, minimiert werden kann. Antwort von Aeschlimann: „Durch Absperrungen“.