23 000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall an der Einmündung der B 3 in die B 532. Dort wollte laut Polizei ein 79-jähriger Autofahrer am Freitag, 9. Februar, gegen 15 Uhr nach links in die Römerstraße einbiegen, heißt es. Dabei übersah der Mann einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Pkw-Fahrer mit seinem Auto. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, heißt es. Keiner der Beteiligten machte Verletzungen geltend. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.