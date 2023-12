Die Zunftmeister der Narrenzunft Wiler Zipfel klopften wieder traditionell bei der Aktion „Chinderlache“ am Weiler Weihnachtsmarkt auf dem Lindenplatz. „,Chinderlache’ unterstützt gemeinnützig und teilweise gemeinsam mit Vereinen und ehrenamtlichen Helfern bedürftige Kinder ausschließlich in unserer Heimat in Südbaden mit dem, was sie am dringendsten benötigen“, heißt es in einer Mitteilung der Narren.