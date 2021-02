Weil am Rhein 89 Gewinner sind jetzt ermittelt

Unter der Aufsicht des ehemaligen Vorsitzenden Wolfgang Raithel, der dieses Gewinnspiel abschließend betreute, und Andreas Rühle als weiterer, zuständiger Begleiter, wurden nun Sachpreise und Gutscheine von Weil-aktiv sowie den Mitgliedsbetrieben im Gesamtwert von mehr als 4000 Euro verlost.

Die Gewinner erhalten in den nächsten Tagen eine Benachrichtigung per Post. Die Hauptpreise – ein Weil-aktiv-Gutschein im Wert von 500 Euro, ein Klappfahrrad sowie ein Staubsauger – werden in der Volksbank in Weil am Rhein am 3. März überreicht, die vielen Einkaufsgutscheine werden versandt und die Sachpreise können ab dem 3. März in der Drogerie Rühle, Hauptstraße 276, in der Innenstadt abgeholt werden. Preise, die bis zum 15. März nicht abgeholt worden sind, werden an eine soziale Einrichtung weitergegeben. Der Vorstand von Weil-aktiv war sehr überrascht über die großzügige Spendenbereitschaft seiner Mitgliedsbetriebe und bedankt sich nochmals ausdrücklich, heißt es.