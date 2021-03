Weil am Rhein 9,7 Prozent mehr für Frey

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Der bisherige Haltinger Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger erhielt vor fünf Jahren in Weil 22,8 Prozent, sein Nachfolger Jonas Hoffmann nun nur 14 Prozent (minus 8,8). Wahlkreis-Spitzenkandidat Dubravko Mandic büßte ebenfalls für die AfD kräftig ein. Statt 16,3 gab es nur noch 9,1 Prozent, wobei in Friedlingen sein Top-Wert bei 19,2 Prozent lag. Felix Düster, der das Weiler Café am Läublinpark mit Christoph Schneider weiterführen will, hat in Weil 10,3 Prozent bekommen, satte 4,2 Prozent mehr als der FDP-Spitzenkandidat im Jahr 2016.