Weil am Rhein 95 Jahre Allweier Bauunternehmung in Weil am Rhein

Zum betrieblichen Ablauf im konkreten Bauhandwerksbereich erklären die Geschäftsführer, dass man zur Durchführung aller Arbeiten die Beschäftigten in mehrere Gruppen aufteilen kann. Je nach Größe des Auftrags sind es dann zwei Mitarbeiter bei kleineren Kundendienstarbeiten bis hin zu großen Gruppenstärken von bis zu 20 Mann bei größeren Bauvorhaben.

Die Angestellten können auf einen stets modern und leistungsfähig gehaltenen Maschinen- und Fahrzeugpark bauen. Mit den beiden Bauhöfen am Stammsitz in Weil am Rhein an der Mittleren Straße und an der Bahnhofstraße in Kandern hat das Unternehmen die Möglichkeit, sämtliche Baustellen schnell und kurzfristig einzurichten und sämtliche angebotenen Arbeiten professionell und unter Einhaltung des mit dem Kunden vereinbarten Zeitplans auszuführen.