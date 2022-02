Weil am Rhein Ab heute ist der erste fasnächtliche Film der Narrenzunft Wiler Zipfel online zu sehen

sehr überschaubar ist, waren die Zunftmeister der Narrenzunft Wiler Zipfel und ihre Kollegen der IG Weiler Straßenfasnacht in den vergangenen Wochen nicht untätig. Sie haben ein kleines Programm zusammengestellt, das sie verteilt auf fünf kurze Filme in den nächsten Tagen online stellen werden. Der erste Film ist ab dem heutigen Samstag über den Youtube-Kanal von Michael Sesiani abrufbar. Sesiani zeichnete auch für die künstlerische Umsetzung der Filme verantwortlich. Die nächsten Filme werden dann am Rosenmontag, 28. Februar, (Teil 2), am Buurefasnachts-Schmutziger Donnerstag, 3. März, (Teil 3) und am Buurefasnachtssamstag, 5. März, (Teil 4 und 5) hochgeladen, kündigen die Narren an. Abrufbar sind die Filme unter www.youtube.com. Im Suchfenster werden dann die Begriffe „Michael Sesiani Narrenzunft Wiler Zipfel“ eingegeben. Die Narrenzunft will damit zumindest ein klein wenig fasnächtliche gute Laune verbreiten, heißt es. Foto: zVg