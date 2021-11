Weil am Rhein Abbiegespur, Ampel und Veloführung: Die Details sind dran

In der Unterführung sollen der Geh- und Radweg höher liegen als die Fahrbahn. Ein Knackpunkt sei noch, dass diese dann nur wenig höher als der Kanal liegen. Nächstes Jahr wolle man das Millionen-Bau-Projekt in Angriff nehmen.

Details in der Klärung

Obwohl der Ausschuss letztlich grünes Licht für die Baufreigabe dem Rat signalisierte, um das Vorhaben nicht auszubremsen, wurden doch noch einige Unklarheiten in der Planung deutlich. So soll möglichst eine modernere Ampelanlage errichtet werden, womit die Lichtsignale näher an die B 3 heranrücken. Geprüft werden müssten auch noch die Details zum Wegfall der Abbiegespur. Hier geht es darum, einen Rückstau auf der Heldelinger Straße zu verhindern.

Für Radler und Fußgänger gibt es darüber hinaus eine gemeinsame Führung, aber für die Velos auf der Fahrbahn zusätzlich noch einen Schutzstreifen. Die südliche Rampe sei künftig barrierefrei von der West- zur Ostseite, da die Personenunterführung am Bahnhof dies nicht aufweise und ansonsten für bestimmte Nutzer weite Umwege zurückgelegt werden müssten. Aber auch hier steht noch die Klärung von Detailfragen an, worauf auch Axel Schiffmann (UFW) pochte, da er schon wissen wollte, wie es später exakt umgesetzt wird. „Die Planung ist so, wie wir es gerne hätten“, setzt Rotzler darauf, dass das RP mitzieht.

Rampe ein Knackpunkt

„Natürlich nehmen wir Sie bei der weiteren Planung mit“, beruhigte Bürgermeister Martin Gruner. Die Stadt gehe davon aus, dass die Linksabbiegespur von der Heldelinger Straße auf die B 3 nicht mehr benötigt werde, da auf die Nordwestumfahrung als Hauptachse gesetzt wird und Schleichwege möglichst unattraktiv werden sollen. Die Straße solle dem Ort zu Gute kommen, betonte auch Thomas Bayer (Grüne).

Ein Knackpunkt bildet aber noch die Rampe auf die Burgunderstraße, warf Brigitte Pantze (SPD) ein weiteres Schlaglicht auf ein wichtiges Detail. So kommen die Radler dort im Gegenverkehr an. Hier sollen womöglich Stahlbügel helfen, die Radler abzubremsen. Die Situation sei aber unglücklich, weiß auch Rotzler. Doch da auch diese Straße noch umgestaltet werden soll, handelt es sich laut Stadtbauamtsleiter Christian Renner um eine Übergangszeit.

Genug Schutz?

Ob die Velo-Schutzstreifen auf der Heldelinger Straße den Radfahrern Schutz bieten, stellte Bayer infrage. „Es bietet nur so viel Schutz, wie der Autofahrer bereit ist, zu geben.“ Johannes Foege (SPD) brachte auch aus diesem Grund das Thema Verkehrswende zur Sprache. Denn es handle sich hier um einen Teil der typischen Velo-Pendlerroute. Angesichts der zunehmenden Zahl an E-Bikes werde das Thema eine größere Bedeutung bekommen. Schiffmann glaubt nicht, dass die Autos verschwinden werden. „Es wird weiter so sein, das Fahrzeuge sich bewegen.“