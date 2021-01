Weil am Rhein Abdankungshalle in Startlöchern

Von Marco Fraune

Weil am Rhein-Märkt. Die neuen Pächter der Märkter „Krone“, die Eheleute Marie und Eugenio Perini, haben ihre Bereitschaft signalisiert, so das Fehlen einer öffentlichen WC-Anlage aufzufangen, freut sich der Ortsvorsteher. Ebenfalls positiv bewertet Hofmann, dass für die Renovierung der Abdankungs-halle die Entwurfsplanung im Ortschaftsrat abschließend besprochen wurde und Mittel in den Haushalt eingestellt wurden. So könne in diesem Jahr der Bauantrag gestellt werden. „Mit den Arbeiten kann dann begonnen werden.“ Die evangelische Kirchengemeinde hält während der Zeit der Arbeiten ihre Trauerfeiern in der Kirche St. Nikolaus ab.