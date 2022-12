Weil am Rhein-Ötlingen (rb). Wohnt der Weihnachtsmann wirklich am Nordpol? Hat er eine Frau? Solche wichtigen Fragen stellten die Großmarionetten Felix und Mira, bewegt und gesprochen von Sabine und Andreas Pfeil von der Schopfheimer Puppenspielbühne, den Gästen des Ötlinger Adventskaffees im Schulhaussaal. Der DRK-Frauenverein unter seiner Vorsitzenden Marianne Braun konnte nach zweijähriger Pause wieder die älteren Ötlinger zu Speis und Trank sowie einem unterhaltsamen Programm begrüßen. Dieses eröffnete der Ötlinger Frauensingkreis unter seiner Dirigentin Alina Kohut, begleitet von Andrea Müller am Flügel, mit Chorsätzen bekannter Volkslieder. Marc Pfeil als Weihnachtsmann beklagte sich über den zunehmenden Mangel an artigen Kindern, hatte dann aber viel Freude an Felix und Anna, die den Weg zu ihm gefunden hatten. Sabine Rösch trug Gedichte von Gerhard Jung und Christa Heimann-Buß vor, bevor der Singkreis mit „Tochter Zion“ und anderen weihnachtlichen Chorsätzen auftrat. Den Schluss bildete, nachdem das Helferteam die Gäste mit Weckli und Wein bedient hatte, das Singen bekannter Weihnachtslieder – ein adventlicher Abend in schöner dörflicher Gemeinschaft.