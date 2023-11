Weil am Rhein: Abend voller Vergnügen und guter Gedanken

Glücksengel Mia Tanneberg beim Ziehen der Lose mit den Moderatoren Carolin Lefferts und Günter Hosenfeld Foto: jop

Unter den Besuchern staunten auch Weils Erster Bürgermeister Rudolf Koger, Kulturamtsleiter Peter Spörrer und die bislang einzige OB-Kandidatin Jasmin Ateia über die unterhaltsamen und ausgefeilten Beiträge des Abends.

Anhaltender Beifall für „Two Lions“

Den Anfang machten die „Two Lions“: die beiden Lionsclub-Mitglieder Tonio Paßlick und Jörg Thietke bewiesen, dass viele Songs aus den Sechziger- und Siebzigerjahren zeitlos schön und aktuell sein können wie „Daydream“ oder Donovans „Ballad of a crystal man“. Mit ausdrucksstarken Stimmen, spannenden Arrangements und dem Einsatz unterschiedlicher Instrumente wie Dulcimer, Ukulele, der irischen Trommel „Bodhran“, Gitarre und Mundharmonika sorgten sie auch mit aktuelleren Hits wie „Wellerman“ oder dem herben weihnachtlichen Märchen von Ed Sheeran „Fairytale of New York“ für anhaltenden Beifall.