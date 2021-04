Weil am Rhein Abitur mit Mundschutz und Abstand

Gemeinsam haben beide Schulen den Plan, die Abiturprüfungen in der Sporthalle des Kant-Gymnasiums zu schreiben. „Die Belüftung dort ist ausgezeichnet, wir können quer durchlüften und so zum Schutz aller beitragen – gerade an diesen wichtigen Tagen“, erklärt Haas. Um 9 Uhr sollen die schriftlichen Klausuren beginnen. „Die Lehrer sind wesentlich früher vor Ort und kümmern sich um die Auswahl der Aufgaben.“

Für die Schüler werde es sicher anstrengend, die ganzen Prüfungen mit Maske zu schreiben, vermutet Orth, die aber überzeugt ist, dass es den Schülern mit dem Antritt zu den regulären Prüfungen gut gehe. „Für das Selbstbewusstsein der Schüler ist es sicher besser, wenn sie ganz regulär, wie alle anderen auch, die Prüfungen schreiben“, sagt sie.

Von einem Durchschnitts-Abitur halten beide Schulleiter wenig. Hier würde die Abschlussnote aus dem Durchschnitt der Vornoten berechnet, ohne dass die Noten von der Abschlussprüfung in die Wertung einfließt. „Hätte es an der Schule ein verstärktes Infektionsgeschehen gegeben, hätten wir natürlich über diese Lösung nachgedacht. Aber so, wie es sich momentan verhält, können die Schüler die Prüfungen schreiben“, meint Haas.

Um die anstrengende Situation für die Abiturienten zumindest ein wenig zu entschärfen, wurden einige Regelungen vereinbart. „Die Vorbereitungszeit wurde verlängert, normalerweise befänden wir uns jetzt schon mitten in den Klausuren“, erklärt Orth. Zusätzlich wurde im letzten Kurshalbjahr die Anzahl der eigentlich vorgesehenen Klassenarbeiten reduziert. „Auch während den schriftlichen Abiturprüfungen haben die Schüler mehr Zeit zur Verfügung“, ergänzt sie.

Beim Abitur 2021 gibt es gewisse Abweichungen vom sonst üblichen Zentralabitur. Die Länder stellen den Schulen eine größere Auswahl von Aufgaben für die zentralen Abiturprüfungen zur Verfügung. „Die Lehrkräfte treffen eine Vorauswahl“, erklärt Kant-Schulleiter Haas. „So wird dann auch vermieden, dass die Abiturienten Aufgaben bekommen, auf die sie sich aufgrund der Unterrichtseinschränkungen nicht ausreichend vorbereiten konnten“, ergänzt Orth.

In den letzten Wochen vor den großen Prüfungen heißt es nun für die betroffenen Schüler: Lernen am heimischen Schreibtisch. Vom 4. bis 21. Mai stehen dann die Prüfungen an.